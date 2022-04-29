На пальце сияет обручальное кольцо: Галкин в хлопковых шортах напомнил о себе израильтянам

Максим Галкин вместе с семьей отдыхает в Израиле. В Кесарии сейчас теплынь, судя по прогнозу погоды, воздух там прогрелся до +26 °С. Единственное, в чем более или менее не жарко, так это в хлопковых шортиках и футболке. В этом легком одеянии муж Аллы Пугачевой и щеголяет на заднем дворе их шикарной виллы.

При этом даже в отпуске телеведущий без дела не сидит. В июне Максим Галкин собирается дать концертный тур в Израиле: от Тель-Авива до Иерусалима. Всего у юмориста было запланировано 12 выступлений, но по многочисленным просьбам шоумен даст дополнительный, 13-й концерт в городе Нес-Циона. Появившись в кадре с сыном Гарри, который мешал отцу записывать визитку с приглашением на свое шоу, юморист между делом засветил сверкающее на солнце обручальное колечко. С символом их с Аллой любви и преданности Галкин не расстается.

Максим весьма воодушевлен тем, какой ажиотаж возник на концерты в Израиле. При этом шоумен навязчиво предлагал израильтянам скупить оставшиеся свободные билетики на его шоу.

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