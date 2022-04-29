Фестиваль Игоря Крутого «Новая волна» в Сочи в этом году не состоится

Конкурс, идейным вдохновителем которого является композитор и музыкант Игорь Крутой, «Новая волна» в этом году не состоится. Причина — события на Украине.
Отметим, что «Новая волна» должна была пройти в Сочи. А вот «Детская новая волна», вполне возможно, все-таки состоится. Правда, не раньше осени. Изначально мероприятие было намечено на май, сообщает super.ru.
Добавим, что поступали предложения провести «Детскую новую волну» в Крыму, однако организаторы от такой идеи предпочли отказаться.
Напомним, что Игорь Крутой пропал из соцсетей после начала событий на Украине. Неизвестно его местонахождение.
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