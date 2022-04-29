«Вы такие открытые, правдивые, по совести у вас все»: Галустян похвалил жителей Екатеринбурга

Как отметил шоумен, у уральцев интересный и необычный юмор.

Юморист Михаил Галустян признался в любви к Екатеринбургу.

«Я очень люблю Екатеринбург, особенно его жителей. Вы такие открытые, правдивые, по совести у вас все. У вас очень интересный юмор, необычный». Михаил Галустян

Как отметил Михаил Галустян, он уверен, что всегда найдет язык с жителями уральской столицы. Уральцев он назвал взрослыми и сосредоточенными людьми, а сам город — местом притяжения и силы, сообщает momenty.org.

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Ранее телеведущий Владимир Соловьев негативно отозвался о Екатеринбурге и жителях уральской столицы. После этого у него началась полемика с уральскими чиновниками.

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