Хохотом всю рекламу сбил! Галкин вытолкнул сына Гарри из кадра, зазывая всех на свое 13-е шоу в Израиле

Муж Примадонны ловко выпроводил братика Лизы, который навязчиво лез к нему с шуточками.

Максим Галкин вышел на связь из Кесарии, записав свежий видеоролик для поклонников, большей частью для израильских. Муж Аллы Пугачевой прихвастнул тем, какой ажиотаж возник на его концерты. По словам шоумена, билеты на все 12 запланированных выступлений раскупили как горячие пирожки в базарный день. А интерес публики все не проходит. Галкин уточнил, что его буквально уговорили дать еще один, 13-й концерт, который состоится в городе Нес-Циона.

Пока шоумен самозабвенно рекламировал свои шоу в соцсетях, увлеченно жестикулируя и предлагая израильтянам скорее скупить оставшиеся билетики на дополнительный концерт, сын юмориста Гарри попытался перетянуть на себя внимание. Однако Максим ловко вытолкнул сынишку из кадра, продолжив вещать о проданных билетах и ожидаемом аншлаге.

«Тут Гарри меня смешит… Закончились все билеты на заявленные 12 концертов в июне в Израиле. Я с нетерпением жду нашей встречи. По вашим многочисленным просьбам объявляем еще один концерт в городе Нес-Циона. Проходите по ссылке, покупайте билеты, буду вас ждать», — агитирует израильскую публику прийти на его шоу Галкин.

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