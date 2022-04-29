«Покупайте билеты!»: Галкин прихвастнул ажиотажем на его шоу, объявив еще один концерт в городе Нес-Циона

Муж Примадонны нашел минутку, оторвавшись от отдыха, чтобы напомнить израильтянам о свободных билетиках на его 13-е шоу.

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками: решив воспользоваться возникшем ажиотажем, шоумен согласился дать 13-й концерт, запланировав шоу в городе Нес-Циона. При этом муж Аллы Пугачевой прихвастнул тем, что все билеты на остальные 12 концертов были тут же сметены, как горячие пирожки с прилавка в базарный день. Несмотря на это, Галкин решил лично обратиться к израильтянам, чтобы напомнить им о свободных билетиках на его добавочное шоу.

«Закончились все билеты на заявленные 12 концертов в июне в Изралие. Я с нетерпением жду нашей встречи. По вашим многочисленным просьбам объявляем еще один концерт в городе Нес-Циона. Проходите по ссылке, покупайте билеты, буду вас ждать», — агитирует израильскую публику прийти на его шоу Галкин.

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