«Дайте швабру в руки»: Рудова в одной футболке лихо выписывала кренделя, засветив бардак в доме

Наталья Рудова пожелала своим поклонникам бодрого утра, ведь на носу уикенды. Свой пост в Telegram-канале красавица-блондинка сопроводила сочным видеороликом. Однако внимание некоторых поклонников привлекли отнюдь не грациозные движения танцующей звезды, а тот беспорядок, который Наталья развела в доме. На столике за актрисой навалены и книжки, и бумажки, и давно забытая там посуда. Фанаты подметили, что вместо кривляний на камеру Рудова могла бы взять в руки пылесос и швабру. Пользы от этого, как считают поклонники, было бы куда больше.

Однако творческий беспорядок актрису из сериала «Универ. Новая общага» явно не смущал. Звездная красотка выписывала кренделя, лихо отплясывая на радость мужской части подписчиков. Кстати, Рудова показалась дома без макияжа, налепив патчи, чтобы хоть как-то разгладить мешки под глазами. Всклокоченные локоны актриса тоже не успела причесать с утра. «Дайте ей швабру в руки», «Во дает! Кренделя-то выписывает», «Откуда такая малышка??», «С задором!», «Бардак-то какой развела», — написали фолловеры.

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