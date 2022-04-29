«Я в 27 часах лета»: Никита Ефремов уехал из России

Сын Михаила Ефремова не стал уточнять, в какой стране мира находится в данный момент.

Актер Никита Ефремов не появился на красной дорожке в честь выхода популярного сериала, в котором он сыграл одну из главных ролей, чем расстроил своих поклонников.

При этом актер записал видеообращение к публике. В нем он и поведал, что находится далеко от родного дома.

«Я в 27 часах лета», — заявил Никита Ефремов. При этом он не стал уточнять, когда появится в России, сообщает МК.ru.

Напомним, что отец Никиты Ефремова Михаил отбывает срок в одной из колоний в Белгородской области. Почти два года назад он совершил смертельное ДТП в центре столицы. По его вине погиб человек.

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