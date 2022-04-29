Продам «Ладу Приору», есть рецепт борща? Народ устроил «базар-вокзал» в соцсети Леди Гаги после ее слов о «тупых русских»

После того, как американская поп-звезда Леди Гага на своем концерте в Лас-Вегасе в оскорбительных тонах высказалась о русских, заявив, что они «как были тупыми, так тупыми и остались», русскоязычная публика «засорила» соцсети певицы в комментариях.

Причем ничего обидного россияне писать Леди Гаге не стали. Фанаты просто обсуждают на страничке поп-дивы свои бытовые и житейские проблемы: одни просят поделиться рецептом борща и плова, другие, к примеру, продают «Ладу Приору». И все выглядит так, словно это не соцсеть популярной американской певицы, а стена заявок и объявлений. Похоже, Леди Гаге пора выучить русский язык и начать комментировать то, что пишут на ее страничке русскоговорящие поклонники.

Даже Ксения Собчак от души похохотала над тем, как ловко хейтеры переметнулись в соцсеть американской певицы, устроив там настоящий «базар-вокзал».

«После того, как она сказала на концерте, что русские как были тупыми, так и остались, наши не растерялись и опять пришли к ней в комментарии», — посмеялась Ксюша, поделившись тем, что пишут русские в соцсети Леди Гаги.

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