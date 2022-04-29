«Я уже на месте. Приехала в отель»: Анна Щербакова покинула Россию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пекина Анна Щербакова в «Телеграм» сообщила, что уехала из России. В данный момент она находится в столице Узбекистана – Ташкенте.
«Ну что. Я уже на месте. Приехала в отель. В Ташкенте шесть часов утра. В Москве на два часа меньше. Вот такой тут красивый вид, тепло и хорошо».
Напомним, что Анна Щербакова примет участие в шоу «Чемпионы на льду». Этот проект организовала ее тренер Этери Тутберидзе.
Напомним, что из России также улетели Алина Загитова и Камила Валиева. Они также будет участвовать в этом шоу в Ташкенте.
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