«Я уже на месте. Приехала в отель»: Анна Щербакова покинула Россию

Олимпийская чемпионка сообщила, что кругом очень красиво.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пекина Анна Щербакова в «Телеграм» сообщила, что уехала из России. В данный момент она находится в столице Узбекистана – Ташкенте.

«Ну что. Я уже на месте. Приехала в отель. В Ташкенте шесть часов утра. В Москве на два часа меньше. Вот такой тут красивый вид, тепло и хорошо». Анна Щербакова

Напомним, что Анна Щербакова примет участие в шоу «Чемпионы на льду». Этот проект организовала ее тренер Этери Тутберидзе.

Напомним, что из России также улетели Алина Загитова и Камила Валиева. Они также будет участвовать в этом шоу в Ташкенте.

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