«Из мешка вываливаются пятитысячные купюры»: Кушанашвили озвучил гонорар за бой с Джигурдой

По словам телеведущего, он смог отдать все долги и закрыть ипотеку дочери.

Телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» заявил, что заработал за бой с актером Никитой Джигурдой солидные деньги. Благодаря им он расплатился с долгами и закрыл ипотеку дочери.

«Чуть не ухайдакал меня могучий старик, два ребра сломал!». И пусть смеются. Но 17 миллионов рублей наличными! Помню, как выносил деньги оттуда в мешке. У меня сломаны ребра, а из мешка вываливаются пятитысячные купюры. Как только я называю цифру, люди забывают про позор». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, изначально в октагон он не собирался, но когда услышал сумму гонорара, то сразу передумал. По его словам, за всю карьеру в журналистике он столько не заработал, сколько за один бой с Никитой Джигурдой.

Напомним, что Отар Кушанашвили проиграл Никите Джигурде. Уже в первом раунде он несколько раз оказывался на полу.

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