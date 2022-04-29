Выдернули Гарри и Лизу из школы: когда Пугачева с детьми и мужем вернется на родину

Народный артист России и близкий друг Примадонны Александр Левенбук уверен, что в Израиле дольше лета Максим Галкин с семьей не задержится.

После того, как в прессе стали муссировать слухи об эмиграции Аллы Пугачевой, сама певица неожиданно для поклонников прервала молчание, прокомментировал домыслы на этот счет. Жена шоумена Максима Галкина дала понять, что в Израиль приехала только, чтобы подлатать здоровье и отдохнуть с семьей. Правда, ради заграничной поездки именитая чета, можно сказать, выдернула двойняшек Гарри и Лизу из элитной гимназии. Дети Примадонны учатся во втором классе. И видимо сейчас, делают уроки дистанционно.

В окружении певицы считают, что уже к осени шоумен Максим Галкин приедет на родину с семьей. Об этом, в частности, высказался народный артист России и близкий друг Примадонны Александр Левенбук.

«Алла лично пообещала вернуться осенью… Она слов на ветер не бросает — раз сказала, значит, вернется», — приводит News.ru слова Александра Левенбука.

Кстати, музыкальный критик Сергей Соседов полностью согласен с этим мнением. Он подметил, что хотя Примадонне на пенсии нет никакой разницы, где просыпаться: в замке в Грязи или в Кесарии, однако Максиму Галкину надо как-то обеспечивать семью. В Израиле таких денег, как на родине, шоумен едва ли заработает.

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