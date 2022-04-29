«Галкин болтает ерунду»: Соседов считает, что народ не должен тратить деньги на шоу «позорных артистов»

Алла Пугачева и Максим Галкин второй месяц живут за границей. Ради поездки в Израиль именитая чета, можно сказать, оторвала детей от учебы. Двойняшки Гарри и Лиза посещали элитную гимназию, они второклассники. Сначала говорили, что Примадонна увезла детей в Кесарию на каникулы. Но если у двойняшек и были какие-то дни отдыха в школе, то каникулы уже давно закончились, близится лето.

При этом Алла Борисовна своих детей на родину так и не привезла. Похоже, Гарри и Лиза учатся дистанционно. Так, выходя на связь с поклонниками, шоумен Максим Галкин посмеялся над слухами о том, как Алла не может пристроить детей в израильскую школу, а он сам якобы плакался в парикмахерской о том, что заработки в Израиле не такие хорошие.

Об отъезде шоумена с Примадонной высказался и Сергей Соседов. Музыкальный критик уверен, что уже осенью Максим Галкин вернется в Россию. Где же еще ему зарабатывать? По словам Соседова, это Алла на пенсии может жить на широкую ногу, не заботясь о том, где она находится — в замке в Грязи или в Кесарии. А вот Максим, как кормилец и добытчик, такой роскоши позволить себе не может.

Вот тут то, как считает музыкальный критик, народ должен решить, стоит ли ему тратить деньги на шоу, концерты и театральные постановки таких артистов, как Максим Галкин и Чулпан Хаматова. Последняя обосновалась в экопоселении под Ригой, назвав звание народной артистки России «бредятиной».

«Максим (Галкин, — Прим. ред.) болтает всякую ерунду! Зрители пусть делают выводы и не ходят на концерты и спектакли позорных артистов», — приводит News.ru слова Сергея Соседова.

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