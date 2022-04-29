«Талантливые работы»: Безруков попросил вернуть на экраны «юную Проклову в «Снежной королеве»

По словам актера, есть много прекрасных детских картин из СССР.

Актер Сергей Безруков в «Телеграм» выступил с инициативой вернуть на экраны в сложившихся обстоятельствах старые детские советские фильмы.

По его мнению, дети с радостью будут смотреть старые добрые «Морозко», «Королевство кривых зеркал» «Старую, старую сказку» или «Приключения Буратино».

Как заметил Сергей Безруков, главная цель советского кино заключалась в следующем — заложить детям правильную хорошую базу. Научить дружить, уважать старших, быть добрыми и честными.

«А какие талантливые актерские работы. Достаточно вспомнить гениальную Бабу Ягу Георгия Милляра или Марфушу Инны Чуриковой. Совершенно ведь потрясающие образы. Ну а юная Елена Проклова в «Снежной Королеве» разве заслуживает меньшей любви, чем «Холодное сердце»? Сергей Безруков

Напомним, что фильм «Снежная королева» вышла на экраны в СССР в 1966 году. Елена Проклова сыграла в картине Герду.

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