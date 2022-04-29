«Было четыре свадьбы»: Сати Казанова поделилась сокровенным о личной жизни

Со своим мужем, итальянцем Стефано Сати Казанова познакомилась на свадьбе своей подруги и его брата. Уже буквально через полгода после начала их романа, влюбленные ставили подписи в московском ЗАГСе, а после отмечали бракосочетание в одном из кафе. Так прошла их первая, как они называют, гражданская, свадьба.

Всего же, Сати и Стефано сыграли четыре свадьбы, на каждой из которых у невесты был особенный наряд.

«На своей второй свадьбе я надела красное сари, усыпанное камнями и яркие украшения. Я была вся такая индийская красавица. Потому что красный цвет считается цветом процветания, изобилия, плодородия. И, кстати, интересно, что издревле на Кавказе, у адыгов, красный цвет обычно был на невесте», — призналась Казанова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Третью свадьбу Сати и Стефано сыграли на Кавказе, а четвертая прошла в европейском стиле.

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