«Принял предложение стать крестным Лизочки»: Николаев — о своем трепетном отношении к детям Пугачевой

Алла Пугачева со своей семьей отдыхает в Израиле. За границу Примадонна уехала вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Поговаривают, что артистка сняла трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии. Правда далеко не все поверили в слова певицы о том, что в Израиль она с семьей уехала, чтобы провести отпуск и подлечиться. Уже второй месяц Примадонна находится вдали от внуков и старшей дочери Кристины Орбакайте. Ну а шоумен Максим Галкин собирается дать гастрольный тур от Тель-Авива до Иерусалима.

После долгой паузы близкий друг семьи Пугачевой — композитор Игорь Николаев — прервал молчание, дав понять, что с той же теплотой относится к певице и ее близким, как и раньше. Так, музыкант уточнил, что он, также как и его семья питает искреннюю симпатию к Алле и Максиму — их замечательному союзу. «Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме, и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу», — отметил муж Проскуряковой.

«Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика, и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились!» — писал композитор.

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