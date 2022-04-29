«Мой самый долгожданный»: Волочкова после спектакля запечатлелась с Олегом, которого все считали бывшим

Судя по всему, балерина воссоединилась к экс-бойфрендом.

Балерина Анастасия Волочкова регулярно дает концерты на самых разных сценах. У нее собственное шоу, в котором участвуют дети из танцевальных секций, и звезда подчеркивает – прийти на ее выступление может любой, так как это бесплатно.

Накануне после выхода на сцену звезда показала, что на спектакль пришел ее бывший возлюбленный – Олег, с которым она встречалась в прошлом году и даже собиралась замуж. Как оказалось, после длительной паузы они вновь начали общаться. И судя по патетике артистки, у них возобновились отношения.

«Мой самый долгожданный зритель», — подписала фото Волочкова, позируя с Олегом.

Многие фолловеры в комментариях возмутились, как же, мол, так, ведь у балерины есть Дмитрий. Который моложе нее. И попросили звезду объяснить, что происходит в ее личной жизни.

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