Костюмчик не сел: располневшая Анастасия Решетова скрыла объемы безразмерным жакетом и джинсами не по размеру

Бывшая модель, бизнес-леди Анастасия Решетова, несмотря на свой динамичный ритм жизни и постоянные перелеты, располнела. В этом красавица призналась сама, побоявшись разоблачения папарацци.

«Я настолько поправилась, что все думают, что я в положении. А я просто нормальный человек, который расслабился и наслаждается жизнью без гастрономических ограничений», — откровенничала звезда.

И теперь Решетова старается выбирать более просторные вещи, чтобы скрывать набранные килограммы. На этот раз красотка облачилась в безразмерный жакет, больше похожий на мужской пиджак, и джинсы не по размеру. Она запечатлелась в помещении, похожем на примерочную шоу-рума, и показала фото в Сети.

На сколько, кстати, поправилась, Решетова, она называть не торопится. Девушка подчеркивает, что стала любить себя сильнее, и даже лишние объемы не мешают ей в этом.

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