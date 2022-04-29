«Жил в замке, пока беженцы с Донбасса ютились в спортзалах»: звезда «Дома-2» Май Абрикосов растоптал Максима Галкина

Блогер недоумевает, как можно быть недовольным властью и колотить себе состояние на телевидении.

Телеведущий Максим Галкин продолжает отсиживаться в Израиле, откуда, судя по всему, в ближайшее время не уедет. Артист наговорил много негативного в адрес России, и если депутаты Госдумы поддержат инициативу запрещать оскандалившихся звезд, то Галкину будет запрещено делать карьеру в стране.

Раскритиковал Максима Галкина блогер Май Абрикосов, бывший участник телепроекта «Дом-2» на ТНТ. Он написал у себя в Telegram большой пост о том, каким на самом деле является Галкин лицемерным – все эти годы не замечал происходящей на Донбассе войны.

«К его поддержке украинских беженцев отношение скептическое. Человек жил в замке, покрывал патиной декоративные врата, прогуливался по собственному ромашковому полю, пока беженцы с Донбасса ютились в спортзалах и неотапливаемых пионер-лагерях. Дети Галкина любят на завтрак яйца кокот и говорить по-французски с Мама́ и Папа́, а дети Донбасса 8 лет слушали грохот снарядов и плач по погибшим. Максима не смущала ситуация в ДНР и ЛНР, по крайней мере, он не укрывался в Израиле и не записывал оттуда роликов, разоблачающих киевский режим», — недоумевает блогер.

Галкин все эти восемь лет спокойно делал себе карьеру, притом что власть, как выясняется, его не устраивала, он был скрытым оппозиционером: «Был на виду, успешно работал телеведущим, получал сумасшедшие деньги и из заурядного артиста превратился в богему. При плохой-то власти».

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