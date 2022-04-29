Запретить: в Госдуме предлагают наказать негативно отзывающихся о стране звезд

Анна Нетребко, Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Андрей Макаревич - таких знаменитостей сегодня очень много.

На фоне украинских событий многие звезды кино и шоу-бизнеса стали критиковать происходящее, негативно отзываться о России, некоторые и вовсе эмигрировали. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила таких артистов наказывать.

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Политик предлагает тех артистов, которые негативно отзываются о нашей стране, президенте, гражданах, внести в список иноагентов, а также запретить выступать на территории России.

Кроме того, Ямпольская предлагает сделать иноагентами и тех селебрити, у которых имеется двойное гражданство, а также знаменитостей, постоянно проживающих за границей, сообщает РИА «Новости».

Таким образом, если бы эти правительственные санкции действовали уже сейчас, под них бы попали Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Анна Нетребко и другие оскандалившиеся россияне.

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