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Запретить: в Госдуме предлагают наказать негативно отзывающихся о стране звезд

Анна Нетребко, Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Андрей Макаревич - таких знаменитостей сегодня очень много.

Запретить: в Госдуме предлагают наказать негативно отзывающихся о стране звезд
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

На фоне украинских событий многие звезды кино и шоу-бизнеса стали критиковать происходящее, негативно отзываться о России, некоторые и вовсе эмигрировали. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила таких артистов наказывать.

Политик предлагает тех артистов, которые негативно отзываются о нашей стране, президенте, гражданах, внести в список иноагентов, а также запретить выступать на территории России.

Кроме того, Ямпольская предлагает сделать иноагентами и тех селебрити, у которых имеется двойное гражданство, а также знаменитостей, постоянно проживающих за границей, сообщает РИА «Новости».

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Таким образом, если бы эти правительственные санкции действовали уже сейчас, под них бы попали Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Анна Нетребко и другие оскандалившиеся россияне.

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Андрей МакаревичАнна НетребкоНовости googleновости шоу-бизнесаТатьяна ЛазареваЧулпан Хаматова