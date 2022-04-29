«Там живет любовь»: Гагарина впервые высказалась о своей личной жизни

Певица развелась с Дмитрием Исхаковым в 2020 году.

Два года назад, в 2020-м, Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. После этого артистке приписывали роман с известным саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, но сама она никак не комментировала личную жизнь.

И только на днях певица высказалась о сокровенном. Полина, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что ее сердце занято.

«Всегда занято! Там живет любовь к детям, к музыке, к людям», — цитирует артистку 7Дней.ru.

Напомним, в браке с Исхаковым Гагарина родила дочь Мию, которую до сих пор скрывает от публики. Также у звезды есть сын Андрей от первого брака.

Добавим, ранее стало известно, что Филиппу Киркорову и Полине Гагариной запретили въезд в Эстонию.

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