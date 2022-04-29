Развод неминуем? После признания в изменах Наташа Королева сняла обручальное кольцо

В браке с Сергеем Глушко певица уже почти 20 лет.

Певица Наташа Королева продолжает хранить молчание относительно происходящих на Украине событий. Знаменитость сама находится между двух огней – ее мать Людмила Порывай, проживающая в Майами, активно поддерживает Незалежную, а муж Сергей Глушко в Москве желает победы российской армии.

Пропав из соцсетей, Наташа Королева объявилась где-то в горах. Звезда позировала на фоне заснеженных вершин без обручального кольца на пальце. О непростых отношениях между супругами поговаривают давно, еще с момента вскрывшейся измены Тарзана. А сейчас, судя по всему, отдаление супругов усилилось.

На днях об изменах «своему Сереже» Наташа заявила сама. В передаче она пококетничала с известным кондитером Ренатом Агзамовым, признавшись на всю страну, что у нее с ним адюльтер. Так она назвала свою любовь к его сладостям. Но ведь, как известно, в каждой шутке есть доля правды…

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