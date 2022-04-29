«Нечего там делать»: Соседов заявил, что Пугачева и Галкин однозначно вернутся в Россию

Накануне народный артист России и близкий друг Аллы Пугачевой Александр Левенбук заверил, что Примадонна в скором времени обязательно вернется в Россию. Скорее всего, произойдет это ближе к осени.

Такого же мнения придерживается и музыкальный критик Сергей Соседов. Он уверен, что Алла Борисовна и Максим «однозначно вернутся», так как им «нечего делать» в Израиле. Об этом пишет NEWS.ru.

Напомним, ранее Сергей Соседов рассказал, какая участь ждет замок звездной пары в Грязи, который специалист оценивают примерно в 10 млрд рублей. По словам журналиста, его не смогут отобрать у четы по закону.

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