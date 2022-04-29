«Правильно!»: жена Юдашкина высказалась после унизительного скандала с Галкиным и Пугачевой

Сбежавший в Израиль Максим Галкин получил новый удар. После его неоднократных заявлений, критикующих украинскую кампанию, не сдержалась журналистка Маргарита Симоньян и прошлась по личной жизни артиста. Якобы, женился шоумен на пожилой Алле Пугачевой для отвода глаз, а сам имеет нетрадиционную ориентацию.

После прилюдного унижения звезд первой встала на их защиту Лайма Вайкуле. Давняя подруга семейства заступилась за своих друзей, назвав такое отношение неуважением не только к самим артистам, но и их поклонникам.

С этими словами согласна жена другого давнего друга Пугачевой, кутюрье Валентина Юдашкина. Она высказала свое единогласие со словами Вайкуле, написав в комментариях у певицы: «Правильно, Лайма!!».

Только почему Марина Юдашкина не сделала этого у себя на страничке, неизвестно. Как и продолжают молчать дочь Примадонны Кристина Орбакайте, а также другие не чужие Пугачевой люди.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!