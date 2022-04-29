«Такого еще не видели»: Рудова блеснула стройными бедрами, запрыгнув в постель в сапогах

Ближайший год у актрисы Натальи Рудовой расписан буквально по дням. 38-летняя блондинка недавно сетовала на то, что с таким загруженным графиком отпуск ей светит только в канун нового года.

В своем телеграм-канале Наталья поделилась кадром со съемок нового сериала, в котором ей посчастливилось работать в компании Дмитрия Нагиева. В одной из откровенных сцен Рудова в мини-платье из латекса запрыгнула в белоснежную постель, не снимая высоких сапог на шпильках.

«Ничего себе! Красотка! Вау! Такого мы еще не видели!» — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Наталья Рудова рассказывала, что ей комфортно работать с Дмитрием Нагиевым. Популярного актера и телеведущего она назвала профессионалом своего дела.

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