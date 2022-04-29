«Серый кардинал»: Богомолов откровенно высказался об отношениях с Собчак

Театр на Малой Бронной после реставрации вновь распахнул свои двери. По этому случаю его худрук Константин Богомолов пригласил зрителей оценить новые интерьеры. Со знаковым событием поздравила режиссера и его жена, Ксения Собчак.

Супруги мило обнимались перед камерами, поэтому у зрителей не возникло никаких вопросов об их будущем. А ведь совсем недавно в Сети упорно ходили слухи о грядущем разводе пары.

«Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она. Ксения… Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый — блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая», — написал Константин Богомолов в своей соцсети.

Напомним, недавно Ксения Собчак вернулась из Израиля. А несколько дней назад телеведущая продала свою квартиру в Москве за 800 млн рублей.

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