«Пугачевой все равно, а Галкину придется зарабатывать»: Соседов предрек большие проблемы звездной паре

Почти два месяц прошло с тех пор, как Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России. Звездная пара обосновалась в Израиле, в небольшом городке Кесария. Там они, по слухам, арендуют виллу за миллион рублей в месяц.

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою точку зрения о ближайшем будущем звездной пары.

«Пугачева — пенсионерка. Ей все равно где спать: что в Грязи, что в Кесарии. Галкину же придется зарабатывать деньги, а в Израиле с заработками могут возникнуть проблемы. Я считаю, что если Максим болтает всякую ерунду и порочит наши вооруженные силы, его нужно заклеймить и поставить на место», — цитирует Соседова NEWS.ru.

Напомним, ранее Сергей Соседов предложил «заклеймить» Максима Галкина и Чулпан Хаматову, которые поливают грязью Россию.

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