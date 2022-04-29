Удачный ракурс: Клава Кока в черном платье бандо с оригинальным декольте блеснула формами

Звезда современной эстрады Клава Кока старается удивлять своих преданных фанатов регулярно, и потому стремится работать много и плодотворно. На сей раз красотка сообщила, что на ногах с девяти утра, и даже присесть было некогда. Минутка на паузу нашлась по дороге в лифте.

Клава Кока позировала в лифте в красивом черном платье облегающего фасона бандо. В последнее время звезда полюбила асимметрию, и этот аутфит не стал исключением. Платье с оригинальным декольте выгодно подчеркнуло формы звезды.

В этот же день Клава Кока встретилась с Филиппом Киркоровым. Музыкант лично разносит приглашения знаменитым друзьям на свое грандиозное шоу. И пригласил Клаву.

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