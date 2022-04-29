«Они обиделись»: Галкин неожиданно рассорился с Масляковым из-за нелепого высказывания

Инцидент произошел несколько лет назад.

Накануне, 28 апреля, Александр Масляков-младший отметил свое 42-летие. Звездный наследник продолжил дело своего отца, что неудивительно. Ведь с шести лет малыш буквально пропадал на съемках КВН.

По этому случаю однажды высказался Максим Галкин. Шоумен заявил, что Александр ничего в жизни не достиг, а его единственной заслугой является звездная фамилия.

«Они обиделись, но лично у меня не было конфликта. В ходе одного давнего эфира Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Но зачем тут обижаться? Причем родители в итоге обиделись за него, я ведь старших никак не трогал», — рассказывал Максим в эфире YouTube-шоу Басты GazLive.

Напомним, почти два месяца Максим Галкин живет в Израиле, откуда публикует в своих соцсетях видеообращения, вызывающие гнев публики.

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