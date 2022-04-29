«Придется много работать»: Чеботина потратила на день рождения более 16 млн рублей

На днях Люся Чеботина с размахом отметила свое 25-летие. Исполнительница «Солнце Монако» пригласила на тусовку весь цвет шоу-бизнеса: Любовь Успенская, Кристина Асмус, Анита Цой, Клава Кока, Ольга Серябкина, Наваи, Ида Галич и Елена Блиновская. Гуляли в одном из самых дорогих ресторанов Москвы.

Как позже призналась артистка, мероприятие вышло довольно-таки затратным – более 16 млн рублей.

«Финансовую планку мы перевыполнили. Теперь придется много работать», — цитирует Чеботину «КП».

Добавим, также Люся призналась, что с Любовью Успенской, которая была одной из гостей, не просто дружит, а готовит совместный трек.

«Она восхитительная женщина, я мало встречала таких людей. Казалось бы, живая легенда, на ее песнях выросли несколько поколений. И вдруг она встречает меня у себя дома с чаем, ее дочь играет на фортепиано, поет какие-то свои авторские песни шикарные. Они настолько обычные и светлые люди, что даже не верится», — добавила Чеботина.

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