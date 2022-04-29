«Говорить и обсуждать»: Резо Гигинеишвили высказался о пропавших детях Оксаны Акиньшиной

На днях стало известно, что бывший муж актрисы Арчил Геловани забрал наследников в Грузию.

Оксана Акиньшина – многодетная мама. Старший ее сын Филипп от Дмитрия Литвинова живет со своей бабушкой в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, у него проблемы со здоровьем, о которых звезде не хочется говорить.

Второму мужу Арчилу Геловани Акиньшина родила сына Костю и дочь Эмми. На днях стало известно, что отец забрал наследников и увез их в Грузию. Оксана может их навещать.

«Это совсем не моя история, что там у них происходит. Но если бы я даже и знал, что там, то все равно не стал бы говорить и обсуждать», — цитирует Woman.ru друга Геловани – режиссера Резо Гигинеишвили.

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