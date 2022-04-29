«Сегодня вечером» без Галкина: Цискаридзе стал ведущим шоу вместо мужа Пугачевой

После нескольких громких выпадов Максима Галкина в адрес страны Первый канал отказался сотрудничать с артистом. Шоумену начали искать замену на шоу «Сегодня вечером», которое муж Аллы Пугачевой вел много лет.

Оказалось, что праздничный выпуск «Сегодня вечером» снимали накануне, 28 апреля. И ведущим его стал артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе. Как сообщает «Комсомольская правда», народный артист отвечает всем необходимым для эфира требованиям – он умен, образован, хорошо и интересно говорит, а также блестяще импровизирует. Так что появление Цискаридзе телезрители оценят.

Правда, такая замена – не окончательное утверждение Цискаридзе на роль постоянного ведущего. Первый канал еще не определился с рулевым на шоу, возможно, это будет и Юлия Меньшова, которая ранее вела программу в паре с Максимом Галкиным.

Также среди претендентов на вакансию звучат имена Нонны Гришаевой, Александра Олешко, Дмитрия Борисова и других знаменитых журналистов и телеведущих. Возможно и появление дуэта ведущих в студии.

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