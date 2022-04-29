Болезнь оказалась сильней: умер звезда сериала «Бедная Настя» Сергей Карякин

Меньше месяца назад артист сам признался в своем страшном диагнозе.

50-летний Сергей Карякин, сыгравший Ромео в популярном сериале «Бедная Настя», умер 28 апреля. Его не стало спустя почти месяц после того, как он сообщил о своем страшном диагнозе.

Актер лично признался, что у него – очень агрессивная форма рака языка, случай неоперабельный, поскольку выявлен был на последней стадии.

Последние дни жизни Карякина прошли в мучениях. Он рассказывал, что ест и дышит через трубочку, лишился возможности говорить. Сергей возлагал большие надежды на иммунотерапию, деньги на которую собирали всем миром. К тому же, лучевая и химиотерапия изрядно подкосили состояние артиста – он похудел до 47 кг, был обезвожен.

Сергей Карякин сыграл в таких картинах, как «В круге первом», «Обратная сторона Луны», «Перевал Дятлова», «Нелюбовь», «Балабол» , «Высший пилотаж» и других. У него остались жена и шестилетний сын.

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