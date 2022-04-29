Ксения Бородина – оскорбившей россиян Леди Гаге: «Ходили на твои концерты, ты отплатила такой монетой!»

На своем концерте в Лас-Вегасе Леди Гага на днях оскорбила жителей России, назвав тупыми. Слова артистки очень быстро долетели до наших знаменитостей и вызвали волну негодований.

Сергей Соседов, например, объяснил столь громкий выпад голливудской дивы просто – он убежден, что уровень ее интеллекта оставляет желать лучшего. Не смогла промолчать и Ксения Бородина. Она поразилась сказанному Гагой у себя в Telegram.

Телеведущая заметила, что какой бы ни была ситуация в мире, и какую бы позицию ни занял артист относительно происходящего, ему не стоит забывать, что своей известностью и нахождением на пике Олимпа он обязан фанатам, которые тратят на него свои деньги.

«Такие высказывания в адрес русских людей это свинство! В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты, пели твои песни и восхищались твоим творчеством! А ты отплатила им такой монетой!!! Что думаете?!» — негодует теледива.

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