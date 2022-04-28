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В Госдуме отреагировали на заявления Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина

Депутат Александр Шолохов рассказал о своем отношении к артисту.

В Госдуме отреагировали на заявления Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Представитель Госдумы Александр Шолохов прокомментировал заявление журналистки Маргарита Симоньян в адрес телеведущего Максима Галкина.

Недавно Симоньян заявила о нетрадиционной ориентации Галкина и его корыстных целях в отношении певицы Аллы Пугачевой. Такую речь Маргарита Симоньян обнародовала после резких высказываний Максима Галкина о России.

«В любом случае семейные дела — это тема, которая требует если не закрытости, то по меньшей мере осторожного отношения», — отметил Шолохов в беседе с news.ru.

Напомним, ранее стало известно о предварительной кандидатуре на замену Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером». После увольнения Галкина с Первого канала организаторы программы обратились к другим знаменитостям, чтобы найти достойного ведущего для шоу.

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