В Госдуме отреагировали на заявления Маргариты Симоньян в адрес Максима Галкина

Представитель Госдумы Александр Шолохов прокомментировал заявление журналистки Маргарита Симоньян в адрес телеведущего Максима Галкина.
Недавно Симоньян заявила о нетрадиционной ориентации Галкина и его корыстных целях в отношении певицы Аллы Пугачевой. Такую речь Маргарита Симоньян обнародовала после резких высказываний Максима Галкина о России.
«В любом случае семейные дела — это тема, которая требует если не закрытости, то по меньшей мере осторожного отношения», — отметил Шолохов в беседе с news.ru.
Напомним, ранее стало известно о предварительной кандидатуре на замену Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером». После увольнения Галкина с Первого канала организаторы программы обратились к другим знаменитостям, чтобы найти достойного ведущего для шоу.
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