«Он не отказывался»: Лазарев ответил, почему не выступит на концерте в Липецке

Пресс-служба исполнителя Сергея Лазарева сообщила о том, что знаменитость направляется в Липецк. Только по дороге на концерт ему написали об отмене выступления.

Лазарев должен был выступать на концерте «ZаРоссию». Однако позже стало известно, что Николай Басков споет вместо своего коллеги.

«Сергей Лазарев в последний момент отказался от этого предложения. Учитывая его предыдущую позицию и реакцию общественности, было принято однозначное решение отменить выступление артиста в Липецке. Его заменит певец Николай Басков», — отметили в пресс-службе оргкомитета.

Но Сергей Лазарев опроверг слова организаторов концерта в Липецке.

«Дорогие друзья! Чтобы пресечь спекуляции на тему участия Сергея Лазарева в концерте в Липецке, официально заявляем: о замене своего участия Сергей узнал так же в последний момент. От своего выступления в Липецке он не отказывался. Более того, сейчас он находится уже в пути. Поэтому просьба не писать, что Лазарев отказался от вышеуказанного концерта. Решение о замене артиста принималось организаторами мероприятия», – такое сообщение появилось в «Телеграме» артиста.

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