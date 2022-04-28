Цвет молодит: Нетребко в костюме с эффектом стройности покрасовалась на морском побережье

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит свою работу. Обычно артистка регулярно ездит на гастроли. Она уже выступала в самых отдаленных уголках мира.

Но недавно певице пришлось сделать вынужденный отпуск. Из-за ситуации на Украине ей пришлось отменить ряд концертов, а один из театров ее заменил на другую артистку. Оперная дива предпочла устроить себе отпуск.

Еще недавно Анна делилась кадрами из Дубая, Айзербайджана и Египта. Но в конце апреля она приехала в Монако, где смогла провести время не только с друзьями. Певица вернулась на сцену и снова покорила публику своим вокалом. Свободное время она посвящала прогулкам и банкетам. Нетребко с собой взяла множество нарядов от платьев до брючных луков.

А вот 28 апреля она оказалась на морском побережье. Анна заселилась в дорогостоящий отель на склоне горы с мужем Юсифом Эйвазовым. Они поужинали на террасе. Оперная дива предстала в костюме в полоску.

Блузка и юбка сливались в единое целое. К слову, артистка предпочла последовать совету Эвелины Хромченко, так как такие наряды визуально стройнят благодаря принту. Звезда также подчеркнула стройные ноги. Муж заключил ее в объятия. Они позировали на фоне моря.

Поклонники гадают, продолжила ли звезда свое путешествие. Пейзажи м напомнили Францию и Италию. Но не исключено, что артистка продолжает находится в Монте-Карло.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!