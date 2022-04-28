«Накопились за несколько лет»: Николай Дроздов спел для награжденных журналистов «Комсомолки»

Телеведущий Николай Дроздов исполнил песню на вручении премий для журналистов в Кремлевском дворце.

Дроздов спел «Марш энтузиастов» в качестве напоминания о тружениках газет, журналов, радио и телевидения.

К слову, главному редактору и генеральному директору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину вручили орден «Дружбы». А политическому обозревателю этой же газеты Александру Гамову предоставили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени».

Также в Кремле в четверг, 28 апреля, наградили таких журналистов, как Бориса Корчевникова, Андрея Кондрашова, Павла Гусева, Владислава Фронина и Кирилла Клейменова.

Отметим, что заместитель руководителя Администрации Президента России Алексей Громов от имени главы государства Владимира Путина поблагодарил журналистов за усердную работу и вручил более 40 наград.

Громов заявил, что награды «накопились за несколько лет». Журналистов редко приглашают в Кремлевский дворец за наградами. Чаще они бывают там в качестве обозревателей важных событий с государственными лицами. Об этом сообщили в kp.ru.

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