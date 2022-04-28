«Она мне обещала»: стало известно, когда Алла Пугачева вернется в Россию

Примадонна собирается домой, но не сейчас.

Бывший худрук московского еврейского театра «Шалом» и близкий друг Аллы Пугачевой Александр Левенбук сообщил журналистам, что Примадонна не навсегда уехала в Израиль. По его словам, певица обязательно вернется на родину.

«Она в России авторитетный человек, влиятельный, любимый миллионами. Алла мне лично обещала вернуться осенью! Мы созванивались незадолго до ее отъезда. А она слов на ветер не бросает: раз сказала, значит, вернется», — заявил он NEWS.ru.

А недавно наши журналисты задавали подобный вопрос Сергею Звереву. Стилист сказал, что Пугачева уехала в Израиль на лечение. По его словам, Примадонна так делала уже много раз.

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