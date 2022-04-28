«Я ему не нравилась вовсе»: Айза рассказала, что на самом деле связывало ее с Вячеславом Малафеевым

Телеведущая Айза Лилуна-Ай призналась, что экс-жена футболиста Вячеслава Малафеева устроила проверку для мужа. А за это знаменитость стали считать разлучницей.

Однако Айза себя такой не считает. Она не отрицает, что заигрывала с Малафеевым во время «Звезд в Африке». При этом Айза не хотела отношений со спортсменом:

«Да, я флиртовала. Вячеслав разговаривал со мной о каких-то очень интимных вещах: рассказывал о личной жизни, о проблемах в браке. Мы шутили! Просто мне показалось, что он мой бро».

«Как-то я сидела дома, и мне пришло сообщение от его бывшей или нынешней… Ничего не знаю про его личную жизнь. Было написано что-то из серии «не могу забыть нашу страстную ночь в Африке». Я понимала, что это бред. Никакой страстной ночи не было. Потом Слава сказал, что это его жена написала, и извинился… Она устроила проверку», — рассказала телезвезда в YouTube-шоу «Надо обсудить».

«Я не разлучница! Да, я понимаю, что была не права, не умею обращаться с алкоголем. Но есть ощущение, что меня подставили. Ко мне подходили продюсеры «Звезд в Африке» и говорили, что я нравлюсь Славе. Скорее всего, я ему не нравилась вовсе. Им нужна была интрига», — резюмировала Айза.

Напомним, ранее Айза Лилуна-Ай рассказала о воссоединении с Гуфом. Знаменитость призналась, что артист обманул ее.

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