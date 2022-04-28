«Там были все!»: звезды поздравили Дробыша с юбилеем

2 мая на канале НТВ состоится трансляция грандиозного юбилейного концерта заслуженного артиста Российской Федерации, композитора и продюсера Виктора Дробыша.

Со сцены прозвучат суперхиты Виктора, вошедшие в золотую коллекцию российской̆ поп-музыки. И согласно названию концерта «Будут все» Дробыш действительно собрал всех звезд на одной сцене.

«Самое сложное было собрать всех в один день в одном месте, и все-таки там были все!» — говорит Виктор Дробыш.

Поздравить большого артиста и исполнить всеми любимые песни в новом прочтении пришли его друзья и коллеги — Валерия, Стас Пьеха, Григорий Лепс, Лолита, The Hatters, Глюкоза, Слава, Кристина Орбакайте, группа «Тутси» и другие.

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