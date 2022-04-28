Тренды весны: Бузова в джинсах-дудочках и кожаном плаще прогулялась по Санкт-Петербургу

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на канале ТНТ. В прошлом году артистка покинула «Дом-2», а вскоре она начала вести новые передачи.

Теперь у нее появилось свободное время, которое Ольга тратит на танцы, занятия по игре на фортепиано и веселье. Также она не перестает удивлять новыми образами. Накануне звезда покрасовалась на съемках в наряде в стиле 60-х годов и прической а-ля Бриджит Бардо.

А вот 28 апреля Ольга с самого утра отправилась на вокзал. Она собрала команду друзей для этой поездки. На этот раз артистка собралась не работать, а отдыхать. Она предстала в джинсах-дудочках и кожаных ботинках.

Футболка с причудливым рисунком дополнила образ. Пока Бузова ехала в Санкт-Петербург, то дурачилась с PR-директором Антоном. А вот спустя пару часов она оказалась в родном городе.

На улицу артистка вышла в кожаном плаще. Она порадовалась солнечной и теплой погоде. Примечательно, что Бузова приехала отдыхать. Она сообщила, что вечером идет праздновать день рождения Антона, а на следующий день праздник будет у ее друга. Телеведущая привезла подарки из ЦУМа.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она похорошела. «Сияющая Оля», «Плащик круто», «Отдыхать — не работать», «Ну до чего красивая», «Вот это компашка», — стали писать подписчики.

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