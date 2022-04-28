Данила Козловский требует 128 млн рублей от онлайн-кинотеатра Start

Актер уверяет, что стриминговый сервис должен ему за передачу прав на сериал «Карамора».

Исполнитель главной роли и режиссер сериала «Карамора» Данила Козловский подал в суд на стриминговый сервис Start после выхода картины в жанре триллера и альтернативной истории.

Козловский требует 128 миллионов за предоставление прав онлайн-кинотетару на сериал «Карамора».

Как оказалось, продакшн-студия Козловского «ДК интертейнмент» и фонд «Кинопрайм» должны были получить 957 млн рублей за права на картину.

Сначала проблем не возникало, так как Start выплачивал фиксированные периодические суммы. Но уже в марте этого года онлайн-кинотеатр не осуществил выплату на сумму 125 млн рублей. С учетом пени за просроченные сроки стриминговый сервис стал должен Козловскому 128 млн рублей. Об этом сообщили в vedomosti.ru.



Отметим, что Start хотел подписать контракты на международную дистрибуцию сериала. Однако это не удалось сделать из-за текущей ситуации в мире.



Напомним, ранее Данила Козловский стал хирургом больницы с нечистью в сериале «13-я клиническая». Режиссер и актер снялся в новом фантастическом многосерийном фильме.

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