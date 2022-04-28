«Вчера вернулась из Ташкента»: Стеша Маликова похвасталась своими успехами в бизнесе

Дочь Дмитрия Маликова все свое время посвящает работе.

Наследница композитора Дмитрия Маликова продолжает развиваться как бизнес-леди. Недавно Стеша Маликова побывала на международной выставке в Узбекистане.

На встречу с экспертами по производству одежды Стеша Маликова пришла в сером классическом костюме с брюками.

«Вчера вернулась из Ташкента, где проходила международная промышленная выставка «InnoProm Центральная Азия». Это площадка, объединяющая производителей и байеров со всего мира», – отметила Маликова.

Стеша рассказала о своих впечатлениях от Узбекистана и выставки в социальных сетях.

«Я изучила текстильную и швейную промышленность в Узбекистане. Сегодня она является одной из самых динамично развивающихся отраслей. Там производится около 530 миллионов метров ткани и 60 тонн трикотажа. В Ташкенте я была первый раз и, к сожалению, увидела город только из окон машин. Очень хочется вернуться и почувствовать себя в восточной сказке. А так Узбекистан прекрасен и дает хорошие надежды на развитие бизнеса. Будущее в наших руках», — рассказала Маликова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Стеша Маликова похвасталась образом с «рваными» джинсами и объемном кардигане с вишенками.

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