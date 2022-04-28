Хоккеист Алексей Терещенко заявил о похищении своей 12-летней дочери

Алексей Терещенко к 41 году добился много в карьере. Он известный хоккеист и успел стать пятикратным чемпионом России. В 2018 году подписал контракт с клубом Динамо Минск. У спортсмена есть жена Виктория и двое детей: Анастасия и Александр. Недавно в семье Терещенко случилась беда. Хоккеист обратился в полицию с заявлением, что его 12-летнюю дочку похитили.

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«Поступило заявление от 41-летнего гражданина о том, что в поселке Лесной городок от дома матери заявителя украли несовершеннолетнюю дочь. Ребенка посадили в автомобиль БМВ и увезли в неизвестном направлении», — цитирует свой источник «Комсомольская правда».

Так как Алексей свою личную жизнь не афишировал, только после происшествия выяснилось, что он разводится с женой. Супруги так и не договорились, с кем останутся детьми. Инцидент взбудоражил общественность. Пока неизвестно, где находится девочка и кто ее похитил.

Однако уже было много случаев, когда при разводе супруги не могли общий язык. Так несколько лет назад футболист Александр Кержаков был готов забрать сына у Миланы Тюльпановой. Им пришлось выяснить отношения через суд. Адвокатам с трудом удалось добиться, чтобы ребенок остался с мамой.

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