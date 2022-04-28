Принц Эндрю может лишиться титула герцога Йоркского

Королевство не может простить наследнику престола скандальную историю с Вирджинией Джуффре.

Стало известно, что принц Эндрю может лишиться своего титула. После воинских званий наследник королевы Елизаветы II может остаться еще без одной почести.

Напомним, принц Эндрю запятнал свою репутацию скандальной историей с изнасилованием несовершеннолетней. После того, как средний сын Ее Величества стал проходить в качестве обвиняемого по делу о принудительном половом акте на вечерниках бизнесмена, он стал терять популярность в королевстве.

А недавно появилась информация, что принц Эндрю может потерять титул герцога Йорского.

«Поскольку королева лишила его воинских званий и королевского покровительства, мы считаем правильным разорвать все связи принца Эндрю с нашим великим городом», – передали слова представителя совета Дэрила Смолли deadline.com.



К слову, городской совет Йорка лишил принца Эндрю почетной награды «Свобода города Йорка».



Напомним, ранее принц Эндрю извинился перед детьми и матерью за скандал с изнасилованием несовершеннолетней. Королевский наследник осознал, что своими действиями опорочил честь семьи.

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