Стало известно, где сейчас находится оскандалившаяся Юлия Ауг

Актриса Юлия Ауг в последние дни негативно высказывалась в адрес наших соотечественников. Возмущенные поклонники даже потребовали отменить спектакль с ее участием в Театре на Таганке.

В итоге оставшаяся без работы знаменитость в спешке уехала в Эстонию. Свое увольнение актриса не комментирует.

«Не хочу про это говорить сейчас», — цитирует ее Woman.ru.

В комментариях шутят, что Аут стоит одолжить методичку у сбежавшей из России Чулпан Хаматовой. Та уже вовсю отрабатывает западные деньги в Латвии.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.