Стриженова в черном платье с акцентом на талии и сапожках повеселилась с Семенович за ланчем в ресторане

Телеведущая в лаконичном наряде появилась с подругами в рамках мероприятия, посвященного бьюти-сфере.

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ. Зрители ее знают благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Обычно Екатерина щеголяет в женственных образах в студии.

Стилисты подбирают для нее лаконичные, но актуальные образы. А вот недавно она покрасовалась в тренче и платке на модном показе сестры Виктории Андреяновой.

Стриженова накануне решила отправиться на светский ланч, посвященный бьюти-сфере. Там собралось много ее знакомых и друзей: Лера Кудрявцева, Екатерина Гордон, Эвелина Бледанс, Анна Семенович.

Для такого случая телеведущая облачилась в черное платье с поясом. Рубашка дополняла образ и сапоги на каблуке. Выбрала тотал-лук для такого случая и Семенович. Она предстала в платье миди и косухе в черном цвете.

В ресторане Екатерина смогла пообщаться с подругами и повеселиться. Она выглядела посвежевшей. Поклонники отметили, что ее образ был одним из самых женственных.

«Какая красивая», «Катя, вы просто чудо», «Просто с Семенович так похожи в силе», «Какой цветник собрался», «Ну, красавицы», «Екатерина, какая у вас талия», «Выглядите изумительно», «Ох, слов нет», «Анна тоже в черном! Прям дресс-код для леди», — прокомментировали пост подписчики.

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