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Анна Асти откровенно высказалась о Филиппе Киркорове

Певица трогательно относится к поп-королю.

Анна Асти откровенно высказалась о Филиппе Киркорове
Анна Асти. Фото: соцсети

В четверг, 28 апреля, ровно за месяц до церемонии награждения Русской музыкальной премии телеканала RU.TV — в прямом эфире телеканала будут объявлены номинации и претенденты на победу.

На мероприятие приехали звезды российской эстрады, среди них — певица Анна Асти. Артистка предстала перед журналистами в откровенном кожаном наряде на молнии.

Анна Асти. Фото: Teleprogramma.pro
Анна Асти. Фото: Teleprogramma.pro

Журналист Teleprogramma.pro спросила Анну, что она подарит Филиппу Киркорову на день рождения, ведь известно, что певица собирается посетить юбилей поп-короля.

«Я приму участие в его выступлениях!» — поделилась Асти.

Кроме того, Анна заявила, что у нее нет отца и к Филиппу она относится с особым трепетом.

«Я очень рада, что к нему можно обратиться как к старшему товарищу», — добавила артистка.

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