Агент Джонни Деппа рассказал всю правду об отношениях Эмбер Херд и Илона Маска

Стали известны новые подробности романа актрисы Эмбер Херд и нового владельца «Твиттера» Илона Маска.

Тайные моменты личной жизни Эмбер и Илона рассекретил агент исполнителя главной роли в фильме «Мрачные тени». Помощники Джонни Деппа хотят добиться справедливости. Один из них рассказал подробности отношений Эмбер Херд и Илона Маска.

Эмбер изменяла Джонни с одним из богатейших бизнесменом. При этом, по словам агента Деппа, Херд совсем не любила Маска. А он очень сильно переживал после расставания с Эмбер.

Роман Маска и Херд продлился чуть больше года. Агент Кристиан Карино общался с актрисой на протяжении всех отношений с Илоном Маслом.

«Я все время говорил ей, что нужно перестать выбирать слишком известных людей, а она постоянно просила меня передать Джонни, что любит его», — передали слова агента Джонни Деппа в peopletalk.ru.

Напомним, ранее косметический бренд уличил актрису Эмбер Херд во лжи. Юристы звезды заявили, что знаменитость маскировала следы побоев во время совместной жизни с Джонни Деппом. Однако консилер, который упомянули адвокаты, еще не производился космологической компанией.

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