Нюша засняла, как дочка отправилась на съемку рекламы в Дубае

Певица похвасталась тем, что Симба теперь участвует в рекламе мировой компании в свои три года.

Нюша является известной певицей. Она не скрывает, что слава к ней пришла очень рано. Артистка в юности регулярно гастролировала и была лишена некоторых простых радостей, так как много работала.

А вот теперь она предпочитает больше отдыхать. Популярная исполнительница ушла в декретный отпуск с прошлом году. Она родила сына, которому уже несколько месяцев. Также вместе с Игорем Сивовым звезда растит трехлетнюю дочку Симбу.

Примечательно, что не так давно Нюша переехала в Дубай. Она заверила, что там удобнее работать ее мужу. Теперь певица то сама ходит в супермаркет, то веселится с друзьями.

А вот 28 апреля Сивов решил поделиться новостью, что их дочка впервые снимется в рекламе. Родители засняли девочку в шортах и футболке. Она готовилась отправиться на первую работу с целым чемоданом вещей. Наследница артистки была воодушевлена.

«А так юная модель выходила из дома на съемки. Первые съемки в ее жизни. С ума сойти, папа больше переживает, чем она. И она будет в рекламе одной из мировых компаний, Симбе огонечки в комментариях», — написал Игорь.

Поклонники обрадовались. Многие одарили дочку Нюши комплиментами и пожелали ей удачи. «Мамочки, как я это люблю, первые события у детей — это такие эмоции у родителей. Поздравляю вас обоих», «Какая красавица», «Просто чудесный ребенок», «Ее ждет большое будущее», — прокомментировали пост подписчики.

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